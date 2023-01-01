Минувшая ночь в Перми стала самой холодной за всю историю метеонаблюдений Температурный рекорд установлен и в Бисере Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ночь на 23 июня в Перми и Бисере установлены новые рекорды минимальной температуры воздуха. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В Перми столбик термометра опустился до отметки +4 градуса, что на 1,3 градуса ниже прежнего, установленного в 1891 году, рекордного минимума.

В Бисере зафиксирована температура +1,6 градуса — тем самым побит рекорд 1933 года, тогда воздух остужался до +2 градусов.

Холоднее всего минувшая ночь выдалась в Кунгуре, там зафиксировано всего +0,8 и наблюдались заморозки на почве.

Рекордно холодная для Прикамья ночь была обусловлена отсутствием облачности, ветра и сохраняющейся засухой в гребне повышенного давления, сформированном в умеренно холодном воздухе.

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