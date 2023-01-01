Партийный десант продолжает проверять реализацию Поделиться Твитнуть

В середине июня представители местных отделений партии, органов исполнительной власти муниципалитетов и общественники побывали на многих объектах в Краснокамском, Карагайском, Красновишерском, Березовском округах, а также в Кировском районе Перми.

В Краснокамском городском округе участники «Партийного десанта» проверили ход работ по благоустройству набережной. В состав партийного десанта входил Секретарь местного отделения «Единой России» Максимчук Антон, глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз и заместитель министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Наталья Князева. Подрядчик готовит участки под установку детских и спортивных площадок, в верхней и нижней части набережной идет планировка пешеходной зоны.

В Карагайском муниципальном округе «Партийный десант» проинспектировал строительство спортивной площадки в с. Нердва по ул. Куйбышева и проверил завершение строительства парка у пруда по ул. Ленина.

В Красновишерском городском округе «Партийный десант», в который вошли глава Евгений Верещагин, представители местного отделения партии «Единая Россия» и подрядчики проверили ход работы по благоустройству дворовой территории по улице Заводской, 18.

Проинспектированы дворы, благоустройство которых пройдет в этом году и в Кировском районе г. Перми. Глава администрации района, региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Михаил Борисов благодарит рабочих за их труд по благоустройству.

«Наши благодарности и признание выражаем командам рабочих, которые усердно трудятся на благо нашего района, улучшая его внешний вид и создавая комфортные условия для жизни жителей», — говорит Михаил Борисов.

В рамках реализации Народной программы и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» успешно обновляются не только общественные пространства, но и территории, прилегающие к многоквартирным домам.

В Березовском муниципальном округе «десантники» провели ход работ по благоустройству дворов по улице Центральная и Ивана Карасова. Работы по благоустройству закончены. У домов заасфальтированы проезды, обустроены парковки, у каждого подъезда обновлены тротуары, установлены урны и скамейки.

«Дворы преобразились, очень благодарны за качественное и своевременное выполнение работ подрядной организации и администрации Березовского муниципального округа! Учтены пожелания, проживающих в многоквартирных дома», — говорят местные жители.

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