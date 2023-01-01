Алёна Бронникова Госветинспекции Прикамья поручено контролировать сферу обращения с бездомными животными Законопроект был принят в двух чтениях Поделиться Твитнуть

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Государственная ветеринарная инспекция Пермского края стала контролирующим органом, уполномоченным на организацию мероприятий по обращению с безнадзорными животными. Во время пленарного заседания краевого заксобрания 22 июня депутаты поддержали законопроект в двух чтениях.

Инспекция становится исполнительным органом государственной власти при контроле и координации органов местного самоуправления. Кроме того, муниципалитеты смогут следить за исполнением муниципальных контрактов в области обращения с животными без владельцев.

«Изменения вносятся в связи с приведением в соответствие с федеральным законодательством. Уточняется наименование муниципальных образований в связи с реформой в Пермском крае, уполномоченный орган в лице Госветинспекции и вопросы, связанные с осуществлением контроля за переданными полномочиями. Прописывается проведение согласования проверок с прокуратурой Пермского края и момент вручения актов о проведённых контрольных мероприятиях. Уточняется вопрос методики расчёта в части возможности перераспределения нераспределённых остатков субвенций между органами местного самоуправления», — уточнил замначальника ведомства Евгений Доронин-Доргелинский.

Ранее инициатива была внесена на рассмотрение в заксобрание Пермского края и поддержана депутатами во время заседания профильного комитета.

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