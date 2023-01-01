Госветинспекции Пермского края поручат контроль за безнадзорными животными
Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение в Заксобрание
Государственная ветеринарная инспекция Пермского края может стать контролирующим органом в сфере обращения с безнадзорными животными. Как сообщает telegram-канал краевого парламента, соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Заксобрание губернатором Прикамья.
Предлагается сделать инспекцию органом государственной власти, уполномоченным на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца, контроль и координацию органов местного самоуправления.
Кроме этого, по предложению общественных инспекторов в региональный закон вносится норма, в соответствии с которой муниципалитеты смогут осуществлять контроль за исполнением муниципальных контрактов в области обращения с животными без владельца.
Планируется, что законопроект будет рассмотрен на заседании парламента в июне.
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