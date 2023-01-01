Алёна Бронникова Пермские депутаты призвали оградить школьников от видеоуроков с участием некоторых звёзд Они обратили внимание на неподобающий контент соцсетей ряда исполнителей Поделиться Твитнуть

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Власти Пермского края разработают стратегию ограничения участия некоторых российских звёзд в видеороликах, которые транслируются на школьных уроках «Разговоры о важном». Вопрос о контенте соцсетей этих артистов поднял депутат заксобрания Илья Шулькин на заседании краевого парламента 22 июня.

Он отметил, что во время уроков «Разговоры о важном» учителя используют видеоматериал с выступлением звёзд российской эстрады, которые призывают подписываться на их соцсети. Он обратился с вопросом к детскому омбудсмену Прикамья Светлане Денисовой, проводился ли анализ контента личных каналов артистов и их юридической составляющей.

«Вы анализировали контент этих каналов с точки зрения соответствия возрастного ценза детей, которых призывают подписываться, и контента, который там размещён? Я не ханжа, я с пониманием отношусь к употреблению алкоголя в разрешённом законом возрасте, к материалам эротического содержания, если на канале эта информация соответствующим образом маркирована. Так вот, в каналах соцсетей эта информация никак не маркируется. Контент рассчитан только на совершеннолетних с запасом», — обратил внимание депутат.

Он предложил маркировать такие каналы или организовать их соответствующее наполнение, если призывы касаются семилетних детей. Светлана Денисова разделила его возмущение и отметила, что её коллеги из других регионов обеспокоены проблемой не меньше.

«Эти рекомендации, к сожалению, приходят с федерального уровня. И когда они появились, мы обратились к Марии Львовой-Беловой (ред. Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России) о том, что категорически нельзя этих звёзд с их контентом выпускать на детскую аудиторию. Мы высказали категорическое своё возмущение. На федеральном уровне ответили, что наши замечания и предложения будут учтены», — поделилась детский омбудсмен Прикамья.

«Меня не устраивает позиция, что нам когда-нибудь ответят. Уроки идут сейчас. Все дети от 7 до 18 лет получают эту информацию. А детям в возрасте 7 до 12 лет рекомендуют подписываться на различные интернет-ресурсы, которые абсолютно не соответствуют их возрасту. Есть клипы, которые транслируются по музыкальным каналам, и они какую-то цензуру проходят, но в соцсетях этого нет. С нашей стороны нужно формировать позицию на региональном уровне», — ответил Илья Шулькин.

Председатель краевого заксобрания Валерий Сухих поддержал его замечание и поручил Светлане Денисовой проработать этот вопрос к следующему заседанию.

Во время встречи депутаты также выразили обеспокоенность патриотическим воспитанием подростков и их вовлечённостью в оппозиционные митинги.

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