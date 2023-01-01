Алёна Бронникова В парламенте Пермского края снова подняли тему патриотического воспитания детей Детский омбудсмен согласилась, что тема очень важная Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Благов на заседании парламента 22 июня выразил обеспокоенность высоким процентом подростков, участвующих в политических митингах. Он обратил внимание, что тема патриотизма сейчас особо актуальна, но не все дети понимают его суть.

«Достаточно серьёзная работа идёт с подростками, но они не до конца знают, что такое патриотизм. Чтобы Навальный смог вывести на баррикады наших детей, ему нужна среда. Вы, наверное, лучше всех знаете, что даже на самом раннем этапе: в детском саду, школе — мы видим достаточно неблагополучные семьи. Может быть, усилить работу с ребятами, которые потом становятся жертвами этих людей, ведущих их против общества и себя», — предложил Николай Благов, обратившись к уполномоченному по правам ребёнка в Прикамье Светлане Денисовой.

Детский омбудсмен согласилась, что тема очень важная. Она подтвердила случаи участия в митингах учащихся средних профессиональных учреждений. По её словам, по патриотическому воспитанию проводится большая работа на федеральном и региональном уровнях.

«Разговоры о важном» в школах набирают обороты. Надеюсь, что эта работа даст результаты, на которые мы надеемся», — сообщила омбудсмен.









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