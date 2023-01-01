Приоритетными сферами для поступления выпускники этого года считают IT и медицину Поделиться Твитнуть

Выпускники российских школ, в том числе Пермского края, назвали приоритетные профессиональные сферы, по которым хотели бы получить образование в вузах и ссузах страны. Всего сервисом Зарплата.ру было опрошено 1880 абитуриентов.

Возглавляет список сфера ИТ (16%), на втором месте — медицина (14%), третью строчку делят сферы финансов и образования (9%). За чертой призёров осталась сфера госслужбы — её выбрали 8% опрошенных. В аутсайдерах сфера культуры и искусства — 1%.

Основным критерием выбора профессии 36% выпускников называют высокий доход, 28% — гарантированное трудоустройство, 22% — карьерные перспективы.

По данным исследования, 77% молодёжи собираются поступать в вузы, 23% рассчитывают на получение средне-специального образования. Очно хотят учиться 80% респондентов.

В пятёрку городов, в которые поступающие хотели бы переехать на обучение, вошли Москва (28%), Санкт-Петербург (22%), Екатеринбург (12%), Краснодар (10%) и Казань (5%).

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