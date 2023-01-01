Инвестиции в лесную отрасль Пермского края выросли на 41% Две трети капиталовложений направлены в целлюлозно-бумажную промышленность Поделиться Твитнуть

Фанерный комбинат "Свеза"

Пресс-служба губернатора Пермского края

В 2022 году объём инвестиций в основной капитал предприятий лесопромышленного комплекса Пермского края составил более 2,5 млрд руб. и вырос по сравнению с АППГ на 41%. Об этом сообщили в Пермском филиале ФГБУ «Рослесинфорг».

Две трети капиталовложений (66,45%) были направлены в целлюлозно-бумажную промышленность (ЦБП) — 1,7 млрд руб., в деревообрабатывающую отрасль инвестированы 25,05% (0,63 млрд руб.), в лесоводство и лесозаготовки — 8,5% (0,21 млрд руб.).

В филиале добавили, что в Пермском крае на протяжении последних пяти лет отмечен рост инвестиций в лесохозяйственную и лесозаготовительную отрасль (с 2017 года — в 16,8 раза).

Напомним, пик инвестирования в лесопромышленный комплекс Прикамья был в 2019 году (10,1 млрд руб.), тогда на край пришлось свыше 40% всех лесных инвестиций ПФО. В 2022 году по инвестициям доля нашего региона в округе составила 8,4% (+1,1% к 2021 году).

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