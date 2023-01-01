В июне посещаемость пермских торговых центров выросла на 9% ТЦ адаптируются к новым экономическим реалиям Поделиться Твитнуть

Торговый центр

Константин Долгановский

В крупных торговых центрах Прикамья в первой половине июня посещаемость по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросла. Показатель Mall Index, отражающий изменение количества посетителей на единицу площади ТЦ, поднялся на 9% . Цифры приводят в компании Focus Technologies.

По мнению руководителя направления исследований и консалтинга организации Михаила Васильева, к факторам, влияющим на постепенное восстановление посещаемости ТЦ, можно отнести «общую адаптацию потребителей к новым экономическим реалиям и постепенное открытие на площадях ушедших игроков магазинов российских, турецких брендов, а также возвращение на рынок России части ушедших международных игроков в новом качестве», цитирует специалиста «Коммерсантъ-Прикамье».

В 2020-2021 годах посещаемость пермских торговых центров снижалась из-за коронавирусных ограничений. В 2022 году отрицательно повлияли на трафик в торговых центрах уход иностранных брендов и сложная экономическая ситуация.

В апреле 2023 года в Focus Technologies сообщали о росте посетителей в ТЦ региона на 10%.

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