Алёна Бронникова Объект культурного наследия в Мотовилихе приватизируют и продадут на торгах Конкурс запланирован на сентябрь Поделиться Твитнуть

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Власти Перми поддержали проект приватизации объекта культурного наследия, расположенного в Мотовилихинском районе Перми по ул. Восстания, 55. Вопрос его приватизации и дальнейшей продажи был рассмотрен на заседании комитета гордумы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами 21 июня.

Здание было построено в 1913 году на средства рабочих Пермских пушечных заводов (сейчас ПАО «Мотовилихинские заводы»). Архитектор — Александр Билёв. В 1935 году был надстроен третий этаж. В здании разместилась школа, где учились семь Героев Советского Союза. Площадь памятника истории составила 1,83 тыс. кв. м на участке в 25 соток.

В связи с несоответствием требованиям, предъявляемым к размещению школы, в 2010 году было принято решение об изменении назначения объекта. Использовать его перестали с 2011 года. В течение четырёх лет, с 2014 по 2018-й, здание планировали передать в безвозмездное пользование нескольким организациям: Фонду возрождения традиционной культуры им. Стефана Великопермского, Русской православной церкви и судебному департаменту. Договорённости не были достигнуты в связи с тем, что приведение здания в нормативное состояние и его содержание ложилось на плечи пользователя.

В течение нескольких лет, с 2019 года, не получилось сдать его и в аренду. За это время бывшая школа обветшала и пришла в аварийное состояние. По словам начальника департамента имущественных отношений городской администрации Александра Хаткевича, балансовая стоимость объекта составляет 9 млн руб., текущие затраты на охрану — более 1 млн руб. в год. Стоимость ремонта и реставрационных работ по ценам второго квартала 2018 года была оценена 45 млн руб., но из-за роста цен на работы и материалы и ухудшения состояния объекта она увеличилась более чем в два раза и составила свыше 100 млн руб.

«Приватизация данного объекта позволит дополнить доходную часть бюджета, сократить расходы, ускорить сроки восстановления данного ОКН и не допустить его дальнейшего разрушения. Продажа предполагается на конкурсе, условия конкурса будут предусматривать проведение работ по сохранению объекта и выполнение требований охранного законодательства», — рассказал чиновник.

Проведение конкурса запланировано на сентябрь 2023 года, начальная цена продажи здания составит 1 руб. за кв. м, а ориентировочная стоимость земельного участка — 5 млн руб. Его можно будет приспособить под любой вид деятельности с учётом исполнения требований, указанных в документах.

Приватизация объекта была запланирована ещё в сентябре 2022 года. Ранее власти неоднократно пытались сдать здание в аренду.





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