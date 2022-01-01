Елена Синица Городские власти приватизируют объект культурного наследия в Мотовилихе Речь идёт о бывшем здании школы по ул. Восстания, 55 Поделиться Твитнуть

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Власти Перми планируют приватизировать объект культурного наследия, расположенный в Мотовилихинском районе Перми по ул. Восстания, 55. Об этом стало известно на заседании комиссии по подготовке проекта правил по землепользованию и застройки (ПЗЗ).

Здание школы было построено в 1913 году на средства рабочих Пермских пушечных заводов (сейчас ПАО «Мотовилихинские заводы»). Архитектор — Александр Билёв. В 1935 году был надстроен третий этаж.





Администрация города обратилась в комиссию по ПЗЗ с предложением исключить участок под школой из зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений.





По результатам предварительной экспертной оценки комиссия приняла решение о целесообразности изменения назначения здания, для того чтобы в дальнейшем вовлечь его в оборот. Объект культурного наследия не используется с 2011 года.





По словам начальника департамента градостроительства и архитектуры Марии Норовой, состояние и конфигурация объекта не позволяют приспособить его под объект образования.





«Он может использоваться только для иных целей. Снести его невозможно, предлагается снять с участка под ним зону сохранения образовательных учреждений», — сказала Норова.





Она также добавила, что за счёт этого получится вовлечь здание в оборот и привлечь инвесторов, чтобы те привели его в нормативное состояние.





Комиссия по ПЗЗ приняла решение направить проект на публичные слушания.





Ранее власти неоднократно пытались сдать здание в аренду.

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