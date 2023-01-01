Магазин Decathlon может снова открыться в Перми под другой вывеской Сеть планирует возобновить работу в России с осени Поделиться Твитнуть

Decathlon может вернуться в Россию под новой вывеской. Ожидается, что сеть магазинов снова заработает осенью 2023 года. По данным телеграм-канал Mash, сделка по продаже российского бизнеса сети уже состоялась. Название для новых магазинов пока не определено. Обсуждаются варианты «Десятиборье», dec. и «ДК».

Магазины будут запускаться поэтапно с октября.

Напомним, французская сеть товаров для спорта Decathlon объявила о приостановке работы в России в конце марта 2022 года на фоне спецоперации.

В Перми магазин Decathlon по ш. Космонавтов, 393 закрылся 26 июня прошлого года.

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