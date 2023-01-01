Минздрав опроверг информацию об отравлении подростка в Пермском крае напитком «Мистер Сидр» Поделиться Твитнуть

В пермском минздраве опровергли сообщение СМИ о первом в регионе случае отравления напитком «Мистер Сидр». Как заявили в ведомстве, во-первых, с признаками отравления бригадой скорой помощи была госпитализирована девушка 15 лет, во-вторых, информация об отравлении напитком «Мистер Сидр» не соответствует действительности.

Ранее одно из изданий со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило об отравлении 15-летнего подростка в селе под Усть-Качкой продукцией самарской компании. Школьнику будто бы сделали промывание желудка и отпустили домой.

По данным «АиФ-Прикамье», 15-летняя девушка действительно отравилась алкоголем, но это был не сидр. Полиция по факту употребления несовершеннолетней спиртных напитков начала проверку.

В Роспотребнадзоре региона добавили, что напитки «Мистер Сидр» уже изъяты из оборота.

Напомним, в ряде регионов России в начале июня произошло массовое отравление яблочным сидром компании «Мистер Сидр», в результате которого погибли, по последним данным, более 30 чел.

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