В Пермском крае школьник отравился напитком «Мистер Сидр» Подростку сделали промывание желудка Поделиться Твитнуть

В одной из деревень под Усть-Качкой в Пермском крае 15-летний школьник отравился напитком «Мистер Сидр». Подростка госпитализировали, в больнице ему сделали промывание желудка.

О происшествии со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает «КП-Пермь». Известно, что пострадавший уже выписан из больницы и его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Роспотребнадзоре по региону сообщали, что случаев отравления продукцией самарской компании «Мистер Сидр» не зарегистрировано, а напитки данного производителя совместно с полицейскими изымаются из торговых точек Прикамья.

Напомним, в ряде регионов России в начале июня произошло массовое отравление яблочным сидром компании «Мистер Сидр», в результате которого погибли, по последним данным, более 30 чел., около сотни попали в больницу. Большая часть погибших приходится на Димитровград Ульяновской области. Индивидуальный предприниматель, который занимался производством напитка под брендом «Мистер Сидр», арестован в Самарской области. Возбуждено уголовное дело.





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