В 2022 году в Пермском крае покончили с собой 13 детей Утонули 16 несовершеннолетних Поделиться Твитнуть

За 2022 год в Пермском крае зафиксировано 69 случаев гибели несовершеннолетних от внешних причин, это на 30% меньше по сравнению с 2021 годом. Об этом на заседании комитета по социальной политике Заксобрания рассказала статс-секретарь — замглавы регионального минтербеза Екатерина Мальцева, передаёт пресс-служба краевого парламента.

Одной из причин гибели детей стали суициды (13 случаев). По данным ведомства, свести счёты с жизнью подростков нередко подталкивает «потребление деструктивного (суицидального) контента». Его выявлением и блокировкой занимаются кибердружины, а с прошлого года при министерстве территориальной безопасности создан отдел информационной безопасности.

Также дети гибнут от утоплений (16 случаев за прошлый год). Как отметила Екатерина Мальцева, предупредить ЧП на водных объектах должно создание и обустройство безопасных мест купания и отдыха. Согласно данным ведомства, в 2023 году в регионе планируется обустроить 12 пляжей и 44 места отдыха у воды. Также 30 млн руб. выделено на обустройство трёх пляжей в рамках грантов на развитие туристической инфраструктуры.

Ещё 7 детей погибли в прошлом году от отравлений.

Ранее сообщалось, что в Перми от употребления наркотиков скончался 10-летний мальчик.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.