В Перми после употребления героина скончался 10-летний мальчик За его жизнь врачи боролись трое суток Поделиться Твитнуть

Фото iz.ru

В Перми после употребления наркотиков скончался 10-летний ребёнок. О происшествии сообщил telegram-канал SHOT.

По данным издания, мальчик находился в гостях у своей 16-летней знакомой. В какой-то момент ребёнок почувствовал себя плохо и вскоре потерял сознание, после этого девушка вызвала скорую помощь.

Школьника экстренно госпитализировали в реанимацию, в его крови был обнаружен героин. Три дня врачи пытались спасти жизнь пациента, но он скончался.

В ходе обыска квартиры девочки полицейские обнаружили пакетик с белым веществом. Оно отправлено на эксперитизу.

В ГУ МВД по Пермскому краю пока не прокомментировали сообщение федерального telegram-канала.

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