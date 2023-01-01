Все заместители главы Перми получили уведомления об увольнении Это связано с грядущей отставкой мэра Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Все заместители главы Перми получили уведомления о возможном расторжении трудовых договоров. Они заключались с чиновниками сроком на один год. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. В администрации города сведения не прокомментировали.

На прошлой неделе стало известно, что мэр Алексей Демкин собирается сложить с себя полномочия градоначальника и перейти на работу в краевое правительство. Это может случиться 27 июня на пленарном заседании Пермской городской думы. После этого его замы автоматически становятся «исполняющими обязанности» и при новом руководителе могут лишиться должности. И.о. главы Перми временно может быть назначен первый заместитель Дёмкина Эдуард Хайруллин.

Ранее также сообщалось, что среди возможных кандидатов на пост главы города фигурируют министр экономразвития Прикамья Эдуард Соснин и министр социального развития Павел Фокин.

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