В Пермском крае в ночном ДТП пострадали двое взрослых и четверо детей
Авария произошла в Верещагинском округе
В среду, 21 июня, в 2.30 в с. Сепач Верещагинского городского округа Прикамья произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, по предварительной информации, 22-летний местный житель, управляя ВАЗ-2107, в районе дома № 13А по ул. Ленина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2110.
Шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних, доставлены в больницу. Проводится обследование пострадавших.
По факту аварии началась проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.
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