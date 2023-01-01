В Пермском крае в ночном ДТП пострадали двое взрослых и четверо детей Авария произошла в Верещагинском округе Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Архив ИД «Компаньон»

В среду, 21 июня, в 2.30 в с. Сепач Верещагинского городского округа Прикамья произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, по предварительной информации, 22-летний местный житель, управляя ВАЗ-2107, в районе дома № 13А по ул. Ленина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2110.

Шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних, доставлены в больницу. Проводится обследование пострадавших.

По факту аварии началась проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.