В Перми интернет-магазин «Лента» получил предостережение Роспотребнадзора Поделиться Твитнуть

Главным управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю (РПН) ООО «Лента» вынесено предостережение о недопустимости нарушения прав потребителей.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в РПН поступило обращение от покупателя. В жалобе говорилось, что им через сервис «Яндекс. Еда» был осуществлён заказ на сайте интернет-магазина «Лента». После получения заказа он обнаружил, что ему доставили товар, который не соответствует параметрам, указанным на сайте магазина.

В РПН рассказали, что представленные потребителем материалы обращения содержали информацию о признаках нарушения законодательства РФ в области защиты прав потребителей. Покупателю не была предоставлена достоверная информация о товаре, обеспечивающая возможность правильного выбора.

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