Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Северодонецк
Целью визита стала координация деятельности по восстановлению города
С рабочим визитом город Северодонецк в Луганской Народной Республике посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом сообщает местный telegram-канал «Луганьмедиа».
Целью визита главы Прикамья стала координация деятельности по восстановлению города.
Дмитрий Махонин вместе с главой Северодонецка Николаем Моргуновым провели совещание в администрации, посетили объекты восстановления, среди которых школы, детский сад, многоквартирные дома.
«Дмитрий Николаевич ознакомился с текущим положением дел непосредственно на местах, пообщался с руководителями учреждений, внимательно выслушал актуальную информацию, с удовольствием принял участие в разгрузке гуманитарной помощи в палатке «Ридовка», — говорится в сообщении.
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