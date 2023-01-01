Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Северодонецк Целью визита стала координация деятельности по восстановлению города Поделиться Твитнуть

С рабочим визитом город Северодонецк в Луганской Народной Республике посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом сообщает местный telegram-канал «Луганьмедиа».

Целью визита главы Прикамья стала координация деятельности по восстановлению города.

Дмитрий Махонин вместе с главой Северодонецка Николаем Моргуновым провели совещание в администрации, посетили объекты восстановления, среди которых школы, детский сад, многоквартирные дома.

«Дмитрий Николаевич ознакомился с текущим положением дел непосредственно на местах, пообщался с руководителями учреждений, внимательно выслушал актуальную информацию, с удовольствием принял участие в разгрузке гуманитарной помощи в палатке «Ридовка», — говорится в сообщении.

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