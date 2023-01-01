Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Минкульт: Решение о передаче ТЮЗа в собственность Пермского края неизменно Театр «У Моста» пока остаётся муниципальным Поделиться Твитнуть

ТЮЗ

Сергей Иванов

В министерстве культуры Пермского края прокомментировали сообщение о том, что, по утверждению главы городского департамента культуры и молодёжной политики Василия Головина, пожелавшие перейти в ведение минкульта региона муниципальные театры — Пермский театр юного зрителя и «У моста» — остаются в ведении муниципалитета.

По словам представителя министерства, поручение губернатора Дмитрия Махонина по передаче ТЮЗа в краевую собственность продолжает прорабатываться. Срок исполнения поручения — до 1 января 2024 года.

Что касается театра «У Моста», такого поручения нет, и вопрос о его передаче на краевой уровень не рассматривается. Кроме того, источник в минкульте сообщает, что, по мнению краевых чиновников, Василий Головин имел в виду текущее положение дел, а не перспективы.

Сам глава городского департамента культуры подтвердил это «Новому компаньону»:

— Сегодня на комитете по социальной политике обсуждали текущие плановые вопросы. От депутатов прозвучал вопрос про ТЮЗ и театр «У Моста», и я ответил, что сегодня в показателях театры учитываются как муниципальные, — сообщил Василий Головин.

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