В Пермском крае работает горячая линия для жителей Белгородской области Поделиться Твитнуть

На площадке Региональной общественной приёмной заработала горячая линия по вопросам оказания помощи вынужденным переселенцам из Белгородской области.

«Жители приграничных территорий Белгородчины, вынужденно покинувшие свои дома из-за обстрелов, нуждаются в психологической, социальной, правовой и консультативной поддержке. В Региональной приёмной наработан большой опыт в оказании такой помощи. Каждому обратившемуся на «горячую линию» постараемся максимально помочь», — отметил руководитель Региональной общественной приёмной Александр Бойченко.

Горячая линия по телефону 8 800 201 56 15 работает ежедневно с 9:00 до 20:00 часов. Воспользоваться этим каналом связи могут граждане Белгородской области, прибывшие на территорию Пермского края и нуждающиеся в помощи, а также жители, которые хотят оказать поддержку переселенцам.

Желающие могут обратиться в приемную по адресу: Пермь, ул. Екатерининская, 210 или по электронной почте priemPP@rop59.ru.

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