Алёна Бронникова Средства Фонда капремонта Прикамья разрешат расходовать только в муниципалитете, где они были собраны Проект в первом чтении рассмотрят на пленарном заседании в июне Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края предложило внести изменения в региональный закон о системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Глава ведомства Артём Балахнин на заседании комитета развития инфраструктуры краевого Законодательного собрания 20 июня озвучил проект, состоящий из нескольких поправок к документу.

Одно из предложений затрагивает использование собранных средств Фонда капремонта только в рамках одного муниципалитета. То есть направлять деньги на реализацию программы в другом муниципальном образовании будет запрещено.

«Принимаем норму, связанную с использованием средств Фонда капитального ремонта, которые будет возможно расходовать только с одной территории одного муниципального образования. Направление средств на иное муниципальное образование будет запрещено. Это необходимо в целях соблюдения финансовой устойчивости регионального оператора», — пояснил министр.

Поступившие в фонд капремонта средства от собственников помещений в одних многоквартирных домах на возвратной основе могут быть направлены для проведения работ в других многоквартирных домах, где у собственников также сформированы фонды капремонта на счёте этого же оператора, но на территории одного муниципалитета.

Законопроект также включает в себя внесение изменений в перечень полномочий регионального правительства в части уточнения требований к перечню услуг и выполняемых работ в соответствии с обязательными для выполнения методическими рекомендациями. Кроме того, ведомство будет уполномочено устанавливать порядок и сроки подписания акта приёмки оказанных услуг и порядок взаимодействия участников этой процедуры.

В соответствии с федеральным законом в документ предлагается внести дополнение, согласно которому региональный оператор сможет уплачивать в качестве аванса более 30% стоимости оказываемых услуг или работ по капремонту в установленном правительством России порядке.

Депутаты поддержали законопроект. Его планируют рассмотреть в двух чтениях на двух заседаниях — в июне и августе.





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