В ЗС Прикамья внесут законопроект о запрете продажи детям газовых зажигалок Вдыхание паров приводит к гибели несовершеннолетних Поделиться Твитнуть

В ближайшее время в Заксобрание Пермского края будет внесён проект закона о запрете на продажу газовых зажигалок несовершеннолетним. Об этом на заседании комитета по социальной политике сообщила заместитель главы минтербеза Екатерина Мальцева.

«Согласно статистике, причинами гибели несовершеннолетних от употребления психоактивных веществ в 2022 году являлись, в основном, вдыхание паров зажигалок и баллончиков. В связи с этим разработан проект закона, который прошёл оценку регулирующего воздействия. Сейчас он дорабатывается. Планируется, что в ближайшее время проект закона будет внесён на рассмотрение в Законодательное собрание», – цитирует Мальцеву пресс-служба краевого парламента.

Ранее сообщалось, что на сайте министерства территориальной безопасности опубликован проект данного закона. Он устанавливает обязанность продавца при реализации зажигалок, баллонов и других ёмкостей, содержащих сжиженный газ, требовать у покупателя удостоверение личности, чтобы подтвердить его возраст.

Нарушителей закона предлагают штрафовать на сумму от 3 до 20 тыс. руб. Запретить продажу зажигалок несовершеннолетним планируется с 1 сентября 2023 года.

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