В Пермском крае собираются запретить продажу зажигалок детям и подросткам Поделиться Твитнуть

На сайте министерства территориальной безопасности опубликован проект закона о запрете продажи несовершеннолетним зажигалок, баллонов и других ёмкостей, содержащих сжиженный газ. При реализации данного товара продавец вправе будет попросить покупателя предъявить удостоверение личности, чтобы подтвердить возраст.

Нарушителям закона будут грозить штрафы: 3-5 тыс. руб. для физических лиц, до 8 тыс. руб. для должностных лиц, от 10 до 20 тыс. руб. для юридических лиц.

Если закон будет принят Законодательным собранием Пермского края, то продажа зажигалок несовершеннолетним будет запрещена на территории региона с 1 сентября 2023 года.

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