Андрей Стрельцов Пермский «Молот» определился с планами подготовки к новому сезону Поделиться Твитнуть

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Тренерский штаб пермской хоккейной команды определил этапы предсезонных сборов. Основную часть подготовки «Молот» проведёт в Перми.

Как сообщает пресс-служба клуба, 17 и 18 июля ​игроки пройдут медицинское обследование, после чего приступят к тренировкам. Первые контрольные матчи наша команда проведёт 1 и 2 августа в Перми против «Ижстали», а также 12 августа против МХК «Молот».

​14 и 16 августа «Молот» сыграет в Челябинске против «Челмета». ​Ещё две товарищеские игры с «Горняком-УГМК»​ пройдут в Екатеринбурге 17 и 19 августа.

Традиционный предсезонный турнир «Кубок Прикамья» состоится в Перми с 26 по 28 августа. В этом году его участниками станут «Зауралье», «Молот», «Рубин» и «Челмет».

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