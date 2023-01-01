«Метафракс» открыл уникальное экологичное производство в Пермском крае Поделиться Твитнуть

На площадке АО «Метафракс Кемикалс» в городе Губаха Пермского края введён в эксплуатацию комплекс «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ). В торжественном мероприятии, посвященному этому событию, приняли участие представители органов власти, банковского сектора, компаний, участвовавших в реализации проекта, СМИ, сотрудники «Метафракс Групп» и деловые партнеры холдинга.

Открытием нового производства «Метафракс Групп» завершил реализацию крупнейшего в истории холдинга инвестиционного проекта, старт которому был дан в 2017 году. На предприятии создан технологически взаимосвязанный производственный комплекс с проектной мощностью по карбамиду — 500 тыс. тонн в год, аммиаку — 298 тыс. тонн в год и меламину — 40 тыс. тонн.

Проект реализован в рамках Программы развития компании «Метафракс Кемикалс» до 2025 года. Благодаря созданию комплекса АКМ расширена номенклатура выпускаемой предприятием продукции. Аммиак станет сырьем для производства карбамида. Карбамид и меламин, помимо продажи на внутреннем и внешнем рынках, планируется использовать в качестве сырья для производства смол компанией «Метадинеа», входящей в состав «Метафракс Групп». В рамках проекта на предприятии создано порядка 400 новых высококвалифицированных рабочих мест. «Метафракс Групп» возвела для работников компании в Губахе шесть многоэтажных жилых домов.

Председатель совета директоров «Метафракс Групп» Армен Гарслян поблагодарил всех, кто принимал участие в создании комплекса АКМ, отметив, что реализация столь масштабного проекта стала возможной только благодаря мощному коллективу единомышленников, поддержке, которая ощущалась на всех уровнях и этапах строительства.

«Мы поверили в себя. В то, что мы в состоянии в небольшом городе, который находится далеко от центра нашей страны, построить уникальный промышленный комплекс. Новые рабочие места, возведенные в Губахе многоэтажки, городская инфраструктура будут служить людям десятилетиями. Это фундамент для развития Губахи на сто лет. И это то, что вдохновляет нас на движение вперед и воплощение в жизнь новых проектов. И самое главное, что следующее наше поколение готово уверенно вести предприятие в новую историю и нацелено на новые достижения», — заявил Армен Гарслян.

В ходе строительства комплекса были использованы наилучшие доступные технологии. Благодаря созданию установки выделения CO2 достигнут значительный экологический эффект. В два раза снижаются прямые выбросы углекислого газа в атмосферу. Планируется, что в год комплекс АКМ будет перерабатывать порядка 400 тыс. тонн диоксида углерода.

«Синтез аммиака идет на чистых газах — азоте и водороде. Водород мы получаем из продувочного газа производства метанола, а двуокись углерода — из дымовых газов печей риформинга. Впервые в мире по такой технологии работает производство карбамида», — пояснил член совета директоров «Метафракс Групп» Владимир Даут.

Установка выделения углекислого газа — единственная в России и Европе и вторая в мире по производительности. Агрегат карбамида представлен как интеграция производства приллированного карбамида и взаимосвязанная с производством меламина технологическая цепочка. Отходящие газы производства меламина возвращаются на установку карбамида, где снова перерабатываются в исходный продукт — карбамид.

Комплекс АКМ имеет в своем составе новую установку очистки сточных вод, чтобы стоки, которые формирует производство, не нагружали действующие на предприятии очистные сооружения. Объем стоков, перерабатываемых новой установкой — 6 333 куб. метра в сутки. Степень очистки — 99%. В результате, достигается эффективное использование природных ресурсов, сокращение вредных выбросов в атмосферу и снижение водопотребления комплексом АКМ. В мае 2023 года на втором Евразийском экономическом форуме в Москве компания «Метафракс Кемикалс» была признана победителем первого международного климатического конкурса «Зеленая Евразия» в номинации «Чистая промышленность» за проект установки выделения CO2 комплекса АКМ.

Реклама. АО "Метафракс Кемикалс". Токен ОРД.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.