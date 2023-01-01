В Перми прошли одиночные пикеты против продажи оборонного завода имени Дзержинского Активисты выходили к суду с плакатами, сменяя друг друга Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

В Перми возле Арбитражного суда прошли одиночные пикеты против продажи машиностроительного завода им. Дзержинского. Они состоялись 19 июня, в день рассмотрения иска Минпромторга РФ, требовавшего признать недействительными торги по продаже имущества оборонного предприятия.

Как передаёт ВЕТТА, активисты выходили к суду с плакатами, сменяя друг друга. Позже приехали полицейские и взяли с пикетчиков объяснительные, но акцию прерывать не стали.

Напомним, 22 мая был заключён договор о продаже машиностроительного завода им. Дзержинского в Перми за 725 млн руб. Купило завод ООО «ПСК «Спецпроектстрой». Спустя несколько дней Министерство промышленности и торговли РФ подало в Арбитражный суд Пермского края иск о признании торгов недействительными. На заседании 19 июня Минпромторгу в удовлетворении его требования было отказано.

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