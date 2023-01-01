Ночью в Прикамье сгорели конюшни Примерно площадь пожара 90 квадратных метров Поделиться Твитнуть

фото: Пермь ЧП и ДТП

В первом часу ночи 20 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в частном подворье в с. Трун Чернушинского городского округа.

По прибытии к месту вызова пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению двух конюшен, бани, пристройки с сеном. Предварительная площадь пожара составила 90 кв. м. На его тушение ушло около часа.

Погибших и травмированных нет.

Как сообщают пермские паблики, в конюшнях были лошади, но информацию о их гибели в МЧС не подтверждают. «В результате пожара сгорело 15 куриц», — уточнили в ведомстве.

Причины пожара устанавливаются.

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