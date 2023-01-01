Максим Артамонов В Пермском крае инфляция выросла до 2,6% В апреле она составляла 1,3% Поделиться Твитнуть

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В мае годовой уровень инфляции в Пермском крае составил 2,6% после 1,3% в апреле. Ускорению этих процессов способствовали повышение потребительской активности и ослабление рубля, которые произошли ранее. Об этом сообщили в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

По сравнению с предыдущим месяцем в Прикамье снизились продовольственная инфляция. Благодаря высокому урожаю зерновых в 2022 году и увеличению их предложения на внутреннем рынке замедлился годовой рост цен на хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия. Также ускорилось снижение цен на макароны и крупы, отмечают Центрбанке.

Из-за повышения потребительской активности в условиях ограниченного предложения замедлилось снижение цен в сегменте непродовольственных товаров. Возобновился годовой рост цен на подержанные иномарки из-за постепенного повышения спроса. В банке также отмечают подорожание новых отечественных автомобилей. Это происходит на фоне перестройки производственных цепочек, которые приводят к издержкам автопроизводителей.

Основной причиной роста инфляции в сфере услуг называется повышение спроса на туризм. Например, возросшая популярность поездок внутри страны и за границу привела к росту цен на проживание в гостиницах Пермского края и юга России, а также на поездки в Турцию.

Напомним, по состоянию на апрель этого года инфляция регионе составила 1,3% после 2,4% в марте. Это был самый низкий показатель с июня 2018 года.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2023 году в России составит 4,5-6,5%, а затем вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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