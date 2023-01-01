Максим Артамонов В апреле годовая инфляция в Пермском крае составила 1,3% По данным Центробанка, это минимальный показатель за последние пять лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По состоянию на апрель этого года инфляция в Прикамье составила 1,3% после 2,4% в марте. Это самый низкий показатель с июня 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского отделения Уральского ГУ Банка России

«Как и месяцем ранее, это объясняется статистическим эффектом высокой базы — в расчёте годовой инфляции перестал учитываться прошлогодний весенний всплеск цен. Замедлению годового роста цен в Прикамье также способствовали снижение затрат производителей, сдержанный потребительский спрос и увеличение предложения на некоторых товарных рынках», — рассказали в ЦБ.

В связи с рекордным урожаем зерновых в прошлом году в апреле этого года ускорилось годовое снижение цен на макароны и крупы. Расширение производства и увеличение предложения молока и продукции из него замедлили рост цен на кисломолочные продукты, сливки и сыр, а сметана стала стоить дешевле, чем годом ранее.

В сегменте непродовольственных товаров замедлился прирост цен на парфюмерию и косметику, моющие и чистящие средства. Это произошло в том числе за счёт налаживания логистических цепочек, параллельного импорта и расширения отечественного производства, утверждают в Центробанке.

В то же время, восстановление спроса на отдых и поездки, а также индексация стоимости проезда в общественном транспорте стали причинами ускорения годовой инфляции в сфере услуг. Повысились цены на услуги зарубежного туризма. Кроме того, апрельское удорожание проезда в городских автобусах и трамваях привело к ускорению роста цен на услуги пассажирского транспорта в годовом выражении.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2023 году в России составит 4,5-6,5%, а затем вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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