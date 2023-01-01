Алёна Бронникова Губернатор Прикамья запретил использование дронов на территории региона Указ вступит в силу через 10 дней Поделиться Твитнуть

В связи с усилением общественного порядка и обеспечением общественной безопасности на территории Пермского края введён запрет на использование беспилотников. Соответствующий указ 19 июня подписал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Использование беспилотных воздушных судов разрешено только организациям с государственным участием, органам власти и местного самоуправления, организациям, эксплуатирующими объекты водоснабжения и водоотведения, топливно-энергетического комплекса. Также предприятия могут запускать дроны по договору с органами власти или по согласованию с краевым оперативным штабом. Указ вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

Ранее запрет на использование беспилотников утвердил оперштаб по обеспечению базовой готовности Пермского края. Ограничение было введено в регионе с 1 декабря 2022 года. В связи с этим приостановлена выдача разрешений на полёты над территориями населённых пунктов и использование воздушного пространства. Ответственность за использование беспилотников без разрешения предусмотрена ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства).

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