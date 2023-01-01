После отравления детей в Пермском крае приостановлена работа трёх кафе Во всех точках общепита найдены нарушения санитарных норм Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье за нарушение санитарных норм приостановлена деятельность трёх кафе. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что с конца мая проводили санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у пяти из 27 детей, прибывших в регион с туристическими целями из Екатеринбурга.

Было установлено, что питание несовершеннолетних было организовано в трёх точках общепита: в кафе музея «Хохловка», кафе «Дикоросы» (ул. Газеты «Звезда», 75) и кафе Fresh Mix на Комсомольском проспекте, 7.

Проверка в заведениях выявила многочисленные нарушения санитарного законодательства, и в отношении хозяйствующих субъектов — ИП Субботиной И.Н. (кафе-парк «Дикоросы»), ИП Колотилиной И.В. (кафе Fresh Mix), ИП Апкиной Н.М. (кафе музея «Хохловка») были составлены протоколы о временном запрете деятельности. Протоколы направлены в районные суды.

По результатам рассмотрения дел судами предпринимателям назначены наказания в виде приостановления деятельности всех трёх кафе на 30 суток.

В Роспотребнадзоре добавили, что юные туристы из Екатеринбурга сейчас чувствуют себя удовлетворительно. Новых случаев заболевания не зарегистрировано.

Ранее в УФССП по региону сообщили о приостановке работы только одного кафе — в музее «Хохловка».

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