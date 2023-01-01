В Пермском крае в кафе музея «Хохловка» отравились дети Заведение общепита закрыли на месяц Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Пермском крае из-за несоблюдения санитарных норм на месяц приостановлена работа кафе в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Проверка Роспотребнадзора нагрянула в заведение общепита после регистрации случаев острой кишечной инфекции среди несовершеннолетних. В результате обследования помещений были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Суд признал организовавшего питание индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, приостановил деятельность заведения на 30 суток и направил решение на исполнение в отделение судебных приставов по Пермскому району.

Кафе в д. Гора Хохловского сельского поселения в настоящее время опечатано.

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