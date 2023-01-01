Максим Артамонов В Пермском крае билеты на автобусы транзитных маршрутов можно будет покупать заранее Их начнут продавать как в кассах, так и на сайте оператора Поделиться Твитнуть

Архив

Министерство транспорта Пермского края провело совещание с оператором ООО «Автовокзалы Прикамья», итогом которого стало решение продавать билеты на автобусы транзитных маршрутов заранее.

Раньше пассажиры на «промежуточных» остановочных пунктах могли приобрести билеты только в кассе автовокзала и после того, как автобус прибудет на станцию. Эту проблему в марте 2023 года подняли спикеры местных дум Прикамья. Теперь билеты можно приобрести заранее как в кассе, так и онлайн на сайте оператора, рассказали в пресс-службе ведомства.

В минтрансе пояснили, что это экономит время и упрощает процесс покупки билета: всё можно сделать со своего смартфона и больше нет необходимости искать автостанцию или автокассу.

Напомним, в апреле этого года Совет представительных органов муниципалитетов Прикамья обратился в краевое правительство с предложением организовать предварительную продажу билетов на транзитные межмуниципальные маршруты в промежуточных остановочных пунктах. Депутаты объяснили это тем, что сейчас пассажиры на таких остановочных пунктах могут узнать о свободных местах в автобусе только после его прибытия. Из-за этого иногда они вынуждены подолгу ждать билеты на свой рейс.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.