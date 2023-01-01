Максим Артамонов В Пермском крае могут ввести продажу билетов на транзитные межмуниципальные маршруты на промежуточных остановках Соответствующее предложение внесли спикеры местных парламентов Поделиться Твитнуть

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Совет представительных органов муниципалитетов Прикамья обратился в краевое правительство с предложением организовать предварительную продажу билетов на транзитные межмуниципальные маршруты в промежуточных остановочных пунктах. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Депутаты объяснили это тем, что сейчас пассажиры на таких остановочных пунктах могут узнать о свободных местах в автобусе только после его прибытия. Из-за этого иногда они вынуждены подолгу ждать билеты на свой рейс.

Впервые инициатива депутатов местных дум была озвучена во время обсуждения новой транспортной модели на заседании Совета в марте этого года. Тогда же участники обсуждали вопросы качества и безопасности перевозок, изменения логистики межмуниципальных маршрутов, переполненности автобусов на междугородних маршрутах и обустройства остановочных пунктов.

После заседания муниципальным депутатам рекомендовали включить в повестку заседаний местных дум вопрос оперативного информирования жителей об изменениях в графике движения общественного транспорта и схемах маршрутов.

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