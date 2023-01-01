В Перми простились с погибшим в спецоперации добровольцем-спецназовцем Анатолием Лазеевым Более полугода он считался пропавшим без вести Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В понедельник, 19 июня, в Перми хоронят добровольца-спецназовца, майора полиции в отставке 53-летнего Анатолия Лазеева. Более полугода он считался пропавшим без вести в зоне СВО на Украине. Об этом сообщил председатель военно-патриотической комиссии Ленинского районного Совета ветеранов Перми Павел Агапов.

Анатолий Лазеев родился в Перми, учился в средних школах № 22 и 85. Работал строителем, отслужил два года в Советской Армии, трудился слесарем-сборщиком авиадвигателей в ОАО «Пермские моторы». С ноября 1992 года и в течение 23 лет служил в системе МВД, был участником боевых действий на Северном Кавказе.

В июне 2022 года Анатолий Лазеев добровольно ушёл воевать в зону СВО и сразу же оказался в эпицентре боёв на одном из горячих участков фронта.

Анатолий Лазеев

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«24 июля его отделение было атаковано. В этом бою Анатолий был ранен осколком в спину, а очередь из автомата перебила ему ноги. Ранеными оказались и четверо его товарищей. Приказав им и другим воинам отступать, Лазеев занял стрелковую позицию и стал ответным огнём прикрывать отход товарищей. Им удалось уйти, а вот Анатолий остался один против штурмовиков диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Кольцо врагов вокруг Лазеева продолжало сужаться. И когда они вплотную подошли к Анатолию, окружили его, он взорвал их и себя гранатой», — сообщил Павел Агапов, ссылаясь на свидетелей — спасённых Лазеевым сослуживцев.

По данным Агапова, тело Лазеева забрали военнослужащие ВСУ и только в феврале 2023 года, в результате обмена телами погибших, передали его российской стороне. В Ростовском центре была проведена ДНК-экспертиза, подтвердившая личность Лазеева. После этого останки военнослужащего были переданы для захоронения.

«Мы помним, насколько уважительно наш Верховный Главнокомандующий говорил о таких же подвигах, героическом самопожертвовании наших воинов — уроженцах Дагестана, Ярославской области и других регионов. Все они посмертно были удостоены высшей государственной награды — звания Героя России. Уверен, что такой же чести достоин наш героический пермяк — Анатолий Владимирович Лазеев», — добавил Павел Агапов.

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