Алёна Бронникова Выставленная на продажу база отдыха в Прикамье подешевела на 3 млн рублей Объект находится в 180 км от Перми Поделиться Твитнуть

В д. Неволино Пермского края за 24,9 млн руб. продаётся база отдыха «Берендей». Согласно данным сайта "Авито", ранее объект предлагали за 28 млн руб.

База располагается на участке размером 100 соток, вдоль берега Камы, в 180 км от Перми. Земля в собственности. На огороженной территории находятся гостиница и 10 домов с мангальными зонами, две бани, кафе, детская площадка, дом охраны и администрации.

В объявлении уточняется, что все дома построены из зимнего леса, в стиле «русской деревни», база работает круглый год. Продавцом является частное лицо.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о продаже базы отдыха за 26,5 млн руб. в п. Слудка Ильинского района, в 100 км от Перми.





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