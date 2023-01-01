Алёна Бронникова В Прикамье за 26,5 млн рублей продаётся база отдыха Комплекс находится в 100 км от Перми Поделиться Твитнуть

В п. Слудка Ильинского района продаётся база отдыха на земельном участке площадью 1 га. В опубликованном на сайте «Авито» объявлении указана цена — 26,5 млн руб.

«В продаже готовый бизнес с клиентской базой, в живописнейшем месте на слиянии двух рек — Обвы и Камы (Ильинский р-н, п. Слудка). Жилой комплекс находится в 100 км от Перми, на первой линии от воды. Общая площадь строений — 700 кв. м. Размещение одновременно до 60-70 взрослых человек», — сообщает автор объявления.

На базе находятся двухэтажный жилой дом, одноэтажные таунхаусы на 6-7 номеров, отдельное здание кафе с кухней — на 71 кв. м, башня с детской игровой комнатой, баня и беседки с мангалом, помещения для персонала и футбольное поле. Комплекс снабжён собственной котельной, скважиной и автономной канализацией. Продавец является частным лицом.

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