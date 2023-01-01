Алёна Бронникова В Прикамье выставлен на продажу детский лагерь за 50 млн рублей Участок находится в 10 км от Лысьвы Поделиться Твитнуть

Рядом с Лысьвой продаётся детский лагерь и гостиница на земельном участке площадью 35 га. В опубликованном на сайте «Авито» объявлении указана цена — 50 млн руб.

«Продаётся детский лагерь, состоящий из комплекса зданий. Находится в 10 км от Лысьвы, в живописном месте, окружённом лесом и прудом. Все объекты на территории, земельный участок и пруд находятся в собственности. Можно обслуживать несколько населённых пунктов», — сообщает автор.

Три двухэтажных корпуса площадью 700 кв. м каждый рассчитаны на размещение 180 детей. На территории есть здание столовой с клубом — 2,3 тыс. кв. м, гостиница, баня, беседки с мангальными зонами и собственный пляж с волейбольной площадкой и катамаранами. Установлена автоматизированная газовая котельная, вода поступает из собственных скважин.

В комплексе проведён капитальный ремонт, обновлены коммуникации, на всей территории действует Wi-Fi, внесён в реестр лагерей с 2021 года. Продавец является частным лицом.

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