В Перми открывается новый магазин турецкого бренда одежды Отдел Koton заработает в ТРК «Семья» в конце июня Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

В пермском ТРК «Семья» в конце июня откроется магазин турецкого бренда одежды Koton. Он разместится на третьем этаже первой очереди ТРК и займёт около 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса. Точная дата открытия будет названа позднее.

«Турецкая транснациональная компания по производству одежды Koton активно развивается в России. В мае компания сообщила, что её сеть в стране выросла до 49 магазинов. Koton предлагает одежду для мужчин, женщин и детей. Бренд относится к производителям fast fashion», — говорится в информации ТРК.

Также в торгово-развлекательном комплексе на третьем этаже первой очереди в минувшие выходные заработал магазин одежды Zolla. А 20 июня на втором этаже второй очереди ТРК начнёт работу магазин обуви и аксессуаров Monro.

К июлю «Семья» планирует полностью завершить заполнение вакантных площадей.

Ранее сообщалось, что второй в Перми магазин турецкого бренда LC Waikiki откроется в августе. Он займёт площади отдела Uniqlo в ТРЦ «Планета».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.