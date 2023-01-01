Олег Антонов Выбран подрядчик на проведение реставрации исторического здания Пермского медуниверситета Исполнителем будет разработчик проектно-сметной документации Поделиться Твитнуть

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В Перми подведены итоги закупки на реставрацию корпуса медицинского университета по ул. Куйбышева, 39. Исполнителем работ будет единственный участник конкурса, разработчик проектно-сметной документации московская проектно-строительная компания «Рестюнион». Организация приспособит здание под современное использование, отреставрирует кровлю, фасады, дверные и оконные заполнения и входные группы, починит отмостки и устроит архитектурную подсветку за 93,2 млн руб. Информация появилась на сайте Госзакупок.

Напомним, начальная (максимальная) цена составляла 93,4 млн руб. Контракт должен быть исполнен до 13 декабря 2024 года.

Историческое здание на пересечении улиц Куйбышева и Луначарского является объектом культурного наследия «Суд окружной». В своё время здесь, на санитарно-гигиеническом факультете медицинского института работали К.Н. Шаншев, А.В. Пшеничнов, Б.И. Райхер.

Согласно 2ГИС, двухэтажное здание из кирпича построено в 1820-е годы. В 1851-1874 годы его перестроили в стиле русского классицизма. В разные годы в нём размещались: революционный трибунал, окружная прокуратура, отдельные факультеты университета. В 1985 году здание стало главным корпусом медицинской академии.

Заказчиком выступает ФГБОУ ВО ПГМУ им. Вагнера Минздрава России.

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