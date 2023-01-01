Алёна Бронникова Корпус Пермского медуниверситета хотят отреставрировать за 93 млн рублей Здание является объектом культурного наследия Поделиться Твитнуть

Сайт "Карта доступности Пермского края"

В Перми планируется отремонтировать корпус медицинского университета на ул. Куйбышева, 39. Начальная цена составляет 93,4 млн руб. Информация о конкурсе появилась на сайте Госзакупок.

Историческое здание на пересечении улиц Куйбышева и Луначарского является объектом культурного наследия «Суд окружной». В свое время здесь, на санитарно-гигиеническом факультете медицинского института, работали К.Н. Шаншев, А.В. Пшеничнов, Б.И. Райхер.

Планируется приспособить здание под современное использование, отреставрировать кровлю, фасады, дверные и оконные заполнения и входные группы, починить отмостки и устроить архитектурную подсветку.

Согласно 2ГИС, двухэтажное здание из кирпича построено в 1820-е годы. В 1851-1874 годы его перестроили в стиле русского классицизма. В разные годы в нём размещались: революционный трибунал, окружная прокуратура, отдельные факультеты университета. В 1985 году здание стало главным корпусом медицинской академии.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 июня, победителя определят 14 июня. Начало исполнения контракта — 1 июля 2023 года, но не ранее даты заключения контракта, срок исполнения — 13 декабря 2024 года. Заказчиком выступает ФГБОУ ВО ПГМУ им. Вагнера Минздрава России, проектно-сметная документация разработана московской проектно-строительной компанией «РЕСТЮНИОН».

На работы в 2023 году планируется выделить до 44,7 млн руб. на подготовительные работы, ремонт фасада и кровли. В следующем году будут проведены работы по ремонту конструкций чердака, оконных заполнений, потолков в помещениях, откосов и дверей на 48,7 млн руб. По контракту, гарантийный срок на результат работ составит 60 месяцев.

Отметим, что в Перми ведётся активная работа по сохранению памятников культурного наследия. Ранее стало известно о том, что выдано положительное заключение на реставрацию Дома купцов Боброва и Гаврилова на пересечении ул. Советской и Комсомольского проспекта. Также планируется разработать проект реставрации «Здания первой губернской типографии» (ул. Сибирская, 14).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.