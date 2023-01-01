Андрей Стрельцов
Прикамские гиревики завоевали девять медалей на чемпионате России
Трое наших земляков отобрались на чемпионат и первенство мира
В Санкт-Петербурге прошёл финал чемпионата России по гиревому спорту. Участие в нём приняли более 400 спортсменов из 46 регионов страны. На счету сборной Пермского края две золотые медали, две серебряные и пять бронзовых.
Три региональных спортсмена завоевали путевки на чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. Соревнования пройдут в Узбекистане. В национальную команду вошли Данил Маликов, Анна Попова и Роман Порцев.
Особенно удачно выступил Роман Порцев (на фото). Он установил новый рекорд России в весовой категории до 78 кг. В дисциплине толчок по длинному циклу он показал результат 82 подъёма.
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