Андрей Стрельцов Прикамские гиревики завоевали девять медалей ​на чемпионате России Трое наших земляков отобрались на чемпионат и первенство мира Поделиться Твитнуть

Роман Порцев

Министерство спорта Пермского края

В Санкт-Петербурге прошёл финал чемпионата России по гиревому спорту. Участие в нём приняли более 400 спортсменов из 46 регионов страны. На счету сборной Пермского края​ две золотые медали, две серебряные и пять бронзовых.

Три региональных спортсмена завоевали путевки на чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. Соревнования пройдут в Узбекистане. В национальную команду вошли Данил Маликов, Анна Попова и Роман Порцев.

Особенно удачно выступил Роман Порцев (на фото).​ Он установил новый рекорд России в весовой категории до 78 кг. В дисциплине толчок по длинному циклу он показал результат 82 подъёма.





















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