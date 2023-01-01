В Пермском крае арестовали мужчину, который насмерть забил супругу поленом Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае заключён под стражу житель Чайковского, который, по версии следствия, 14 июня в ходе конфликта забил насмерть поленом по голове собственную жену. В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось также, что в ближайшее время может быть арестован задержанный по подозрению в убийстве своей знакомой 32-летний житель с. Юсьва Пермского края.





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