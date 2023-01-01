На окраине села Юсьва в Прикамье обнаружено тело жестоко убитой женщины Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В лесу на окраине села Юсьва Пермского края 15 июня было обнаружено тело женщины с травмами криминального характера. Следователи немедленно возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний местный житель.

По версии следствия 14 июня между ним и его 35-летней знакомой произошла ссора: женщина оскорбила подозреваемого. В ответ мужчина схватил нож и нанёс потерпевшей множественные удары по телу. От полученных ран женщина умерла на месте. После убийства подозреваемый вывез тело в лес.

В ходе допроса мужчина признался в преступлении, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. В ближайшее время в суде подозреваемому вынесут меру пресечения.

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