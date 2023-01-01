На Вышке-2 в Перми построят 62 тысячи квадратных метров жилья Поделиться Твитнуть

В микрорайоне Вышка-2 краевого центра территорию, ограниченную улицами Иньвенской, Грозненской, Целинной и Ивдельской, планируется застроить 8- и 9-этажными домами с общей площадью жилья более 62 тыс. кв. м. В региональном минимущества подписан приказ, утверждающий документацию по планировке данной территории.

В документе указано, что её разделят на 12 земельных участков, предназначенных под средне- и многоэтажную жилую застройку, размещение детского сада и школы, под благоустройство, территории общего пользования и прочее.

Как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», эту площадку в 2017 году на торгах выкупил владелец «Стеклодома» Никита Кривощеков. В 2022 году стало известно о возможности приобретения актива девелопером «Мегаполис». Но там пока не стали комментировать перспективы освоения Вышки-2.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.