Вторую неделю в Пермском крае разыскивают пропавшую 58-летнюю женщину Поделиться Твитнуть

фото: Регион59

В поисковом отряде «Регион59» попросили помощи жителей Прикамья в розыске 58-летней Ирины Вяткиной. Она вышла из своего дома в пос. Зюкайка Верещагинского округа 10 июня и пропала без вести. Информация опубликована в соцсетях отряда.

Приметы женщины: худощавое телосложение, рост 160 см, волосы темно-русые. Была одета в куртку и черные брюки. На голове была вязаная шапка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ирины Вяткиной, просят звонить в полицию или обращаться в поисковый отряд по телефону: 8 (912) 880-41-60.

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