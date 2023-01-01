В Перми на улице Юрша сгорел киоск с продуктами Пожар вспыхнул в ночь на воскресенье Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Около часа ночи 18 июня на ул. Юрша в Перми загорелся нестационарный торговый объект. Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, к месту возгорания на трёх спецавтомобилях выехали 13 пожарных. Потушить НТО удалось в 01:17.

Площадь возгорания составила 8 кв. м. Погибших и травмированных на пожаре нет.

Как утверждают очевидцы, горел продуктовый киоск в районе дома №100 по ул. Юрша. Большая часть товара уничтожена огнём.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре резиновых покрышек, который спровоцировал горящий тополиный пух.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.