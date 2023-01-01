В Пермском крае зарегистрированы первые случаи возгорания пуха
В МЧС просят жителей быть внимательными и осторожными
С начала летнего сезона на территории Перми зарегистрированы первые 12 случаев горения пуха на общей площади свыше 300 кв. м. Самые большие площади пожаров — по 100 кв м. — зафиксированы в Орджоникидзевском и Кировском районах Перми. О этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В ведомстве отмечают, что в большинстве случаев горения пуха огонь переходит на сухую траву и мусор. Так, 16 июня на территории Мотовилихинского района на стадионе «Трудовые резервы» огонь перекинулся на резиновые покрышки. Общая площадь пожара составила 10 кв. м.
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