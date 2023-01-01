В Пермском крае зарегистрированы первые случаи возгорания пуха В МЧС просят жителей быть внимательными и осторожными Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

С начала летнего сезона на территории Перми зарегистрированы первые 12 случаев горения пуха на общей площади свыше 300 кв. м. Самые большие площади пожаров — по 100 кв м. — зафиксированы в Орджоникидзевском и Кировском районах Перми. О этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве отмечают, что в большинстве случаев горения пуха огонь переходит на сухую траву и мусор. Так, 16 июня на территории Мотовилихинского района на стадионе «Трудовые резервы» огонь перекинулся на резиновые покрышки. Общая площадь пожара составила 10 кв. м.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют:

— пресекать игры детей, связанные с поджиганием пуха, потому что такая шалость может привести к серьёзным последствия, а материальный ущерб будут возмещать родители;

— быть осмотрительными в обращении с любыми источниками открытого огня;

— тщательно готовиться к сварочным и другим огневым работам;

— быть предельно осторожными при запуске пиротехнических изделий и небесных фонариков;

— для предотвращения возгораний тополиного пуха коммунальным службам и обслуживающим организациям рекомендуется обратить внимание на своевременную чистку, уборку и проливку дворов, тротуаров, а также иных мест скопления тополиного пуха, а также организовать кронирование тополей;

— жителям частного сектора — позаботиться об уборке придомовых территорий и наличии ёмкостей с водой.

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